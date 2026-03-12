Cosa fare in città | gli eventi del week end del 14 e 15 marzo

Nel fine settimana del 14 e 15 marzo, il novarese e il Vco si riempiranno di eventi: spettacoli, concerti, mostre, visite guidate, fiere, luna park e altre iniziative. Le città e le zone circostanti ospitano un calendario vario di appuntamenti, offrendo occasioni di svago e cultura per tutti. Sono previsti numerosi momenti di intrattenimento che coinvolgeranno cittadini e visitatori.

Gli spettacoli, i concerti, le mostre, le visite guidate, le fiere, le manifestazioni e gli altri appuntamenti del week end tra Novara e il Vco In programma in città e non solo ci sono spettacoli, concerti, mostre, visite guidate, fiere, luna park e tanto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di questo week end di marzo. Per l'elenco completo clicca qui. A Novara per il ciclo di incontri "Donne di carattere e libri", si terrà l'incontro con Maria Luisa Russo, nel palazzo della provincia. Al Coccia, invece, arriva lo spettacolo della coppia Nuzzo-Di Biase con "Totalmente incompatibili".

