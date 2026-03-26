Coppa del Mondo di Nuoto di Fondo l’Italia in gara | Paltrinieri e gli Azzurri al debutto stagionale

La stagione della Coppa del Mondo di Nuoto in Acque Libere è iniziata con le prime gare in programma nel fine settimana a Soma Bay, sul Mar Rosso. Tra gli atleti italiani in gara ci sono il nuotatore e gli altri componenti della squadra, che affrontano il debutto stagionale in questa competizione internazionale. La manifestazione si svolge in un’area nota per le sue condizioni climatiche e di acqua.

Rubaudo: “Importanza maggiore, adesso il ranking contribuisce con la qualifica alle Olimpiadi”. Antonelli: “C’è entusiasmo e voglia di gareggiare, dopo un lungo inverno in piscina. Inizia ufficialmente la stagione che porterà agli Europei” Soma Bay, 26 marzo 2026 – Riparte la stagione della Coppa del Mondo di Nuoto in Acque Libere, e in questo week end, l’Italia sarà protagonista sul Mar Rosso e a Soma Bay. E’ la ventesima edizione del circuito iridato, quella del 2026, che ha in programma gare e campioni come attori principali. Gli Azzurri sono già in Egitto, da sabato scorso, e saranno in gara nella 10 km maschile e femminile su un percorso di 1,66 km. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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