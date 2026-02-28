I tifosi della Lazio contro Forza Italia | Finché c’è Lotito non avrete il nostro voto

I tifosi della Lazio hanno esposto manifesti contro Forza Italia, con il logo del partito sbarrato, in diverse zone di Roma e provincia. La protesta si rivolge a Claudio Lotito e coinvolge gli ultrà del club, che hanno deciso di esprimere il loro dissenso attraverso questa forma di comunicazione visiva. La vicenda ha suscitato attenzione nel mondo sportivo e politico della capitale.

Assume contorni politici la protesta degli ultrà della Lazio contro Claudio Lotito. Nelle ultime ore sono apparsi, a Roma e provincia, manifesti sui quali si vede il logo di Forza Italia sbarrato. Sopra la scritta: «Finché c’è Lotito non avrete il nostro voto». Sotto, viene citato l’articolo 21 della Costituzione italiana, quello che sancisce la libertà di «manifestare liberamente il proprio pensiero». Alcuni di questi manifesti sono stati affissi anche di fronte alla sede del partito, che Lotito rappresenta in Senato, a Ladispoli.. La tifoseria biancoceleste è sul piede di guerra. Da mesi i tifosi contestano alla società di aver preso scelte sbagliate negli ultimi anni, che hanno fatto scivolare la Lazio in classifica, portandola sempre più giù. 🔗 Leggi su Open.online

Protesta laziali, manifesti con simbolo Forza Italia sbarrato: “Finché c’è Lotito non avrete nostro voto”(Adnkronos) – Non si fermano le proteste della base laziale contro il presidente del club, Claudio Lotito.

Nuovi manifesti anti-Lotito: "Finché c'è lui...". E Forza Italia rispondeA Roma e provincia questa notte sono stati affissi manifesti con il logo di Forza Italia all'interno di un cerchio barrato e la scritta 'Finché c'è...

I tifosi della Lazio protestano contro Lotito per la situazione del club biancoceleste

Altri aggiornamenti su Forza Italia.

Temi più discussi: La protesta dei tifosi della Lazio continua: Olimpico vuoto anche per la semifinale di Coppa Italia; I tifosi contro Lotito: Olimpico vuoto anche in Coppa Italia; Lazio, prosegue la protesta dei tifosi: Stadio Olimpico vuoto anche in Coppa Italia; Divieto di trasferta ai tifosi della Roma e della Lazio: l'aggravante degli scontri in autostrada che penalizza tutti.

I tifosi della Lazio contro Forza Italia: «Finché c’è Lotito non avrete il nostro voto»Per le strade di Roma sono comparsi i manifesti che invitano i tifosi biancocelesti a boicottare il partito che il presidente del club rappresenta in Senato ... open.online

I tifosi della Lazio avvertono Forza Italia: «Finché c’è Lotito non avrete il nostro voto!»I tifosi della Lazio hanno lanciato una provocazione politica in vista della prossima tornata elettorale, il tutto schierandosi contro Claudio Lotito La tensione tra la tifoseria della Lazio e il pres ... lazionews24.com

La meglio gioventù di Forza Italia: chi sono i 10 eredi napoletani e campani di Berlusconi pronti a spiccare il volo Leggi l'approfondimento https://www.napolitoday.it/dossier/potere/forza-italia-migliori-politici-napoli-campania.html - facebook.com facebook

“Una Pubblica amministrazione più solida e strutturata è la base per servizi pubblici più efficienti e vicini alle persone”: un altro grande successo del Ministro Paolo Zangrillo. Il Governo di centrodestra e Forza Italia sono dalla parte dei lavoratori, sempre. x.com