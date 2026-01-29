GPS 2026 ordinanza in arrivo | ecco a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Venerdì 30 gennaio alle 15 | 00

Venerdì 30 gennaio alle 3 del pomeriggio, un esperto di Anief, Cozzetto, risponderà in diretta alle domande dei docenti. Nel frattempo, si avvicina l’uscita dell’ordinanza sui GPS 2026, mentre migliaia di insegnanti aspettano di conoscere le date per le graduatorie provinciali. La tensione sale, e tutti sono pronti a scoprire cosa cambierà.

Migliaia di docenti attendono l’apertura delle graduatorie provinciali per le supplenze, attesa per le prossime settimane. Requisiti d’accesso, titoli, riserve e non solo: cosa sarà previsto? Facciamo il punto della situazione in una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). Appuntamento fissato per venerdì 30 gennaio alle 15:00. In collegamento Chiara Cozzetto, rappresentante della segretaria nazionale di ANIEF. Conduce Andrea Giallanza. Teaching Debate in the English classroom. Iscriviti al webinar gratuito per docenti di inglese, in collaborazione con Trinity ViaggiStudio Secondaria I e II grado – Prova orale concorso docenti PNRR3: come progettare la lezione simulata.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

