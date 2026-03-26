L’assessora regionale ha dichiarato che sono necessari tempi certi e un coinvolgimento delle Regioni nel processo di assegnazione delle concessioni balneari. Ha anche affermato di essere disponibile a collaborare, sottolineando che i bandi devono essere condivisi e non imposti dall’alto. La posizione si inserisce nel dibattito riguardante le modalità di gestione delle concessioni demaniali.

La Regione scriverà formalmente al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per conoscere tempi e modalità di confronto sul bando-tipo nazionale per l’affidamento delle concessioni “Piena disponibilità a collaborare, nella convinzione che i bandi sulle concessioni demaniali debbano essere condivisi e non calati dall’alto”. È la posizione emersa giovedì (26 marzo) in Regione nel corso dell’incontro convocato dall’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, con i rappresentanti dei Comuni costieri, delle associazioni di categoria, dei sindacati e dei componenti dei comitati balneari del sistema balneare emiliano-romagnolo, per fare il punto sull’applicazione della direttiva Bolkestein e sull’avvio delle procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Concessioni balneari, l'assessora Frisoni: "Servono tempi certi e coinvolgimento delle Regioni sul bando"

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