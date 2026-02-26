Concessioni balneari bando entro marzo | criteri premiali per chi investe sul territorio

Entro marzo dovrebbe essere pubblicato il nuovo bando per le concessioni balneari, con criteri che favoriscono chi investe sul territorio. La volontà è evitare che le spiagge siano dominate esclusivamente da grandi gruppi o operatori stranieri. L’obiettivo è promuovere una gestione più equilibrata e sostenibile delle risorse costiere. La questione riguarda direttamente le imprese e i cittadini che frequentano le spiagge.

"Non vogliamo che le spiagge finiscano in mano solo a grandi gruppi, o a gruppi stranieri. Peggio mi sento". Il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, rispondendo alla Camera a un'interrogazione di Forza Italia sulle concessioni demaniali, annuncia che il bando tipo sarà adottato entro la fine marzo.