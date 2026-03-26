Cocaina nelle latte di vernice e l' auto-deposito | chi gestiva la rete della droga in Brianza

In Brianza, un’indagine ha portato alla scoperta di un traffico di droga nascosto tra le latte di vernice e un auto-deposito. Durante i controlli, sono stati trovati quantitativi di cocaina nascosti in contenitori apparentemente destinati a uso industriale. Le forze dell’ordine hanno identificato le persone coinvolte nella gestione della rete di distribuzione, che si estendeva tra diversi punti della zona. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire i ruoli di ciascun soggetto.

“Non è male”. I giudizi si alternano: è amara, forse salata, sa di benzina. A un esame più attento c'è chi decreta che ha “l'odore del lavaggio”.C'è la qualità della cocaina al centro di una conversazione poi finita agli atti di un'indagine condotta dai carabinieri di Seregno che ha smantellato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Cocaina nelle latte di vernice e l'auto-deposito: chi gestiva la rete della droga in Brianza Articoli correlati "The God Father": così un 28enne gestiva il terrore e la droga nelle province marchigianeAncona, 26 marzo 2026 - Niente vicoli bui, passaggi di mano fugaci sotto i lampioni e il linguaggio in codice sussurrato a mezza voce. Nelle scuole della Brianza arrivano gli occhiali che simulano la guida sotto l'effetto di alcol e drogaUna simulazione immersiva per capire in modo tangibile cosa significa mettersi alla guida in condizioni psicofisiche compromesse. Tutti gli aggiornamenti su Cocaina nelle latte di vernice e l'auto... Temi più discussi: Trasforma la propria abitazione in una piazza di spaccio di cocaina: arrestato un uomo a Sassari; Anziani maltrattati in casa alloggio, 3 anni alla ex titolare; Spaccio di cocaina nella Vallata del Tronto: un arresto e una denuncia; Ghedi: tenta di fuggire con la bicicletta ma viene arrestato per spaccio, trovate cocaina e hashish. Squali positivi alla cocaina alle Bahamas: ecco perchéSquali risultati positivi alla cocaina e alla caffeina. Tutta colpa dell’uomo, dichiarano gli esperti. Lo studio è stato condotto alle Bahamas su 85 esemplari. Molti di loro hanno ingoiato bustine di ... tg24.sky.it Cocaina a domicilio a Roma, come funziona lo spaccio della droga nelle lattine di bibite gassateGli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato una spacciatrice 61enne sorpesa con varie dosi di cocaina. La droga era nascosta nei doppi fondi di lattine, che la donna consegnava a domicilio ai ... fanpage.it I particolari dell'inchiesta che ha portato a 15 misure cautelari. Il sodalizio legato alla 'ndrangheta delle Preserre: traffico nazionale di marijuana, cocaina e hashish. Al vertice Angelo Maiolo, considerato il capo operativo anche dal carcere - facebook.com facebook La polizia ha trovato due buste di cocaina nascoste in un parco x.com