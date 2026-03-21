L’occupazione cresce grazie all’export

L'occupazione nel settore cresce grazie all'aumento delle esportazioni, con la cantieristica italiana che continua a rappresentare un elemento chiave. Le esportazioni del settore si attestano a circa 4 miliardi di euro, contribuendo in modo significativo alla dinamica occupazionale. Oggi, la produzione e le vendite all'estero sono al centro di questa crescita, sostenendo l'occupazione e il comparto industriale.

La cantieristica italiana continua a trainare le esportazioni, con un valore che si attesta intorno ai 4 miliardi di euro. Il settore impiega circa 168.000 addetti, con un incremento dell’occupazione del 5,6% nell’ultimo anno, a testimonianza di una filiera in salute e in cerca di competenze specializzate. Il settore di alta gamma continua a crescere con tassi solidi, mentre la piccola nautica (sotto i 24 metri) dopo un periodo di contrazione mostra segnali di ripresa e una stabilizzazione delle vendite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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