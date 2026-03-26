Il Gran Premio Fioritura di Vignola si svolgerà domenica 29 marzo 2026 nella zona industriale della città, con la partecipazione di ciclisti di diverse categorie. La competizione, riconosciuta come una delle classiche più importanti nel calendario giovanile nazionale, vedrà anche il debutto delle Donne Junior. L’evento è organizzato sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana.

Ai nastri di partenza sono attese 130 atlete, tra le migliori interpreti italiane della categoria, alcune delle quali detentrici di titoli europei e mondiali Il GP della Fioritura, storica classica del calendario ciclistico giovanile nazionale, torna domenica 29 marzo 2026 nella zona industriale di Vignola, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della stagione sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana. La manifestazione, da sempre punto di riferimento per il movimento ciclistico nazionale e internazionale, introduce quest'anno una novità di grande rilievo: l'esordio della gara riservata alle Donne Junior (1718 anni). 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Ciclismo, il GP Fioritura di Vignola si veste di rosa: al via anche le Donne Junior

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