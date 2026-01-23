La classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 vede Marco Odermatt al vertice, dopo il superG di Kitzbuehel. Franzoni si avvicina alla top-10, mentre Odermatt conferma la sua leadership con una vittoria sulla Streif. La stagione si prospetta ancora ricca di emozioni e sfide tra i principali atleti del circuito.

Marco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo il superG di Kitzbuehel: lo svizzero ha vinto sulla Streif e svetta con 1.205 punti e può fare affidamento su un margine di 587 lunghezze nei confronti del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e di 627 sul norvegese Atle Lie McGrath. Giovanni Franzoni è il migliore italiano: dopo il dodicesimo posto odierno, il bresciano si è issato in undicesima piazza ed è sempre più vicino alla top-10. Dopo le Olimpiadi, a marzo, parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà in primavera: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Franzioni bussa alla top-10! Odermatt padrone

Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt padrone, Vinatzer in top-10

