C’era una volta… celebra 25 anni | al via la nuova edizione del format dedicato alle fiabe di Basile
Il programma “C’era una volta…”, che festeggia i suoi 25 anni, torna in onda su Tele Club Italia per raccontare le fiabe di Basile. La nuova edizione coinvolge ancora le scuole medie della Campania, offrendo agli studenti l’opportunità di riscoprire le storie del folklore italiano. Durante le riprese, gli insegnanti hanno organizzato laboratori creativi per rendere più vivo il legame tra i ragazzi e le fiabe classiche.
Torna “C’era una volta.”, il format televisivo di Tele Club Italia dedicato alle fiabe di Giovan Battista Basile, che coinvolge le scuole secondarie di primo grado del territorio campano. Sono nove gli istituti selezionati per la 25esima edizione, presentata all’HUB di Palazzo Palumbo nell’ambito della rassegna “Un mese col Basile”. In oltre vent’anni il progetto . L'articolo “C’era una volta.” celebra 25 anni: al via la nuova edizione del format dedicato alle fiabe di Basile Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Approfondimenti su basile volta
“C’era una volta…” celebra 25 anni: al via la nuova edizione del format tv dedicato alle fiabe di Basile
“C’era una Volta…” celebra Basile: al via la 25ª edizione del format di TeleClub Italia
È iniziata la 25ª edizione di “C’era una Volta…”, il format di TeleClub Italia dedicato alle fiabe di Basile.
Ultime notizie su basile volta
Argomenti discussi: Svolta autostrade: il casello si aprirà con lo smartphone; Il trailer di Le avventure di Cliff Booth, sequel di C'era una volta a… Hollywood diretto da David Fincher con Brad Pitt; C’era una volta l’Est; C'era una volta un luogo sicuro: la scuola.
C'era una volta… celebra 25 anni, al via la nuova edizioneTorna C'era una volta…, il format televisivo di Tele Club Italia dedicato alle fiabe di Giovan Battista Basile, che coinvolge le scuole secondarie di primo grado del territorio campano. (ANSA) ... ansa.it
C’era una volta…25^ edizione con Carmen CadaltC’era una volta...25^ edizione con Carmen Cadalt su Tele Club Italia. Il programma che mette in gioco le scuole sulle favole del Basile ... napolivillage.com
"C’era una Volta…" celebra Basile: al via la 25ª edizione del format di TeleClub Italia - facebook.com facebook