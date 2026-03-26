A Cassino, durante un intervento di polizia, alcuni soggetti a bordo di un veicolo hanno lanciato droga dal finestrino per evitare il sequestro. La polizia ha avviato un inseguimento che si è concluso con l'arresto dei coinvolti e il sequestro di sostanze stupefacenti. L'episodio si inserisce in una serie di operazioni volte a contrastare lo spaccio nella zona.

Non conosce sosta l'offensiva della Polizia di Stato contro la criminalità diffusa e lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Cassino. Il bilancio delle operazioni condotte nell'ultima settimana dal personale del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza è particolarmente pesante: ben sei persone sono finite in manette al termine di una serie di controlli mirati che hanno dato vita anche a concitati inseguimenti sulle strade provinciali. Il momento di massima tensione si è registrato nella giornata di martedì 24 marzo, quando gli agenti, impegnati nel pattugliamento del territorio, hanno intercettato in due distinte circostanze dei veicoli sospetti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Cassino, inseguiti dalla polizia lanciano la droga dal finestrino

Articoli correlati

Leggi anche: Minorenni nei guai: non si fermano all'alt della polizia e gettano la droga dal finestrino durante l'inseguimento

Altri aggiornamenti su Cassino inseguiti dalla polizia...

Argomenti discussi: Colpo in un negozio di via Bellini | tre arresti a Cassino.

Cassino, la droga e 11mila euro in contanti: chi è la coppia arrestata per l'ordigno piazzato sotto un'autoUna risposta fulminea, quasi chirurgica, quella dello Stato dopo l'attentato esplosivo che ha scosso il quartiere San Silvestro di Cassino nella mattinata di martedì 10 febbraio. In meno di 48 ore, ... ilmessaggero.it

Cassino, tre arresti per spaccio: sequestrati oltre 250 grammi di hashishNel corso di una recente operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha ottenuto risultati significativi, portando all’arresto di tre ... ilmessaggero.it