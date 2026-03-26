Cardarelli stabilizzazione del personale | a marzo altri 12 nuovi assunti stabilmente

Al Cardarelli sono stati annunciati dodici nuovi assunti a tempo indeterminato, con un nuovo inserimento previsto per marzo. La stabilizzazione del personale temporaneo continua con questa serie di assunzioni, che si aggiungono a quelle già avvenute. La struttura sanitaria procede quindi con l'inserimento di ulteriori risorse per rafforzare il proprio organico.

Stabilizzazione del personale a tempo determinato al Cardarelli; a marzo altri dodici nuovi assunti stabilmente. Negli ultimi 36 mesi sono stati in 418. L’Azienda Ospedaliera Cardarelli ha grande attenzione per il proprio personale, garantendo percorsi di stabilizzazione a tutti coloro che hanno i requisiti previsti dalla legge. Negli ultimi trentasei mesi sono state 418 le figure professionali passate da un contratto a tempo determinato ad uno a tempo indeterminato, garantendo il funzionamento di servizi essenziali per la salute dei cittadini ed avendo maturato un’esperienza lavorativa di 18 mesi continuativi presso una pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su 2anews.it

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