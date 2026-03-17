Caporalato in fabbrica per l’alta moda ispezioni e commissariamento a Garbagnate

A Garbagnate Milanese, in un capannone legato all’alta moda, sono stati effettuati due controlli distanti due anni l’uno dall’altro. Durante le ispezioni sono state scoperte situazioni di caporalato che coinvolgono marchi noti del settore. L’operazione ha portato al commissariamento del sito e all’apertura di procedimenti legali. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi delle aziende coinvolte.

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