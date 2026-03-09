La squadra romana di Gian Piero Gasperini attraversa un momento particolare, con la difesa che sta incontrando qualche difficoltà e sembra meno solida rispetto alle settimane precedenti. Da mesi, il reparto difensivo aveva garantito stabilità e controllo nelle partite, mentre l’attacco non sempre riusciva a sfruttare le occasioni create. La situazione attuale mette in discussione questa fase di equilibrio.

La Roma di Gian Piero Gasperini sta vivendo una fase particolare della sua stagione. Per mesi, il tratto dominante era stato chiaro: difesa solidissima, partite spesso controllate sul piano dell'equilibrio, ma una produzione offensiva non sempre all'altezza delle ambizioni. Nelle ultime settimane, però, il quadro si è spostato. L'arrivo di Donyell Malen ha dato peso, strappi e gol alla fase offensiva, ma parallelamente la struttura difensiva ha iniziato a mostrare crepe che prima erano molto meno evidenti. I risultati contro Napoli, Juventus e Genoa lo raccontano bene: 2-2 al Maradona, 3-3 all'Olimpico e 2-1 a Marassi. Sette gol subiti in tre partite, tutti in un momento del campionato in cui la Roma sembrava aver trovato una propria identità molto precisa.

Roma, cosa sta succedendo alla difesa di Gasperini?

