Agri-aperitivo sui Colli Euganei | l' apertura straordinaria da Cà Vendalis

Cà Vendalis apre le sue porte per un agri-aperitivo sui Colli Euganei, offrendo un’occasione di visita e degustazione in un contesto naturale e tranquillo. Dopo il successo dell’evento precedente, l’azienda agricola rinnova l’appuntamento con un’apertura straordinaria, pensata per chi desidera scoprire i prodotti locali e vivere un momento di relax immerso nel paesaggio collinare. Un’opportunità per apprezzare la genuinità e la bellezza della zona.

Dopo il grande successo dell'ultimo appuntamento, l'azienda agricola Ca' Vendalis annuncia una nuova apertura straordinaria dedicata al relax e al gusto. Immersi nello splendido scenario dei Colli Euganei, i visitatori potranno godersi un "aperitivo mangiato" o una degustazione guidata dai ritmi lenti della natura. L'offerta gastronomica prevede focaccia artigianale, ricchi taglieri di salumi e formaggi locali, quiches salate e diverse proposte vegetariane. Il tutto sarà accompagnato dai vini di produzione propria della cantina o, per chi preferisce, da cocktail ricercati. L'appuntamento è fissato per domenica 25 gennaio 2026, con orario continuato dalle ore 12 alle ore 20.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Agri-aperitivi e sapori contadini ai Colli Euganei: weekend d'inverno a Cà VendalisScopri gli agri-aperitivi e i sapori autentici dei Colli Euganei durante il weekend d'inverno a Cà Vendalis. Annabella scomparsa: le ricerche sui Colli EuganeiAnnabella, scomparsa da cinque giorni, è stata vista l'ultima volta a bordo di una bicicletta in una zona residenziale dei Colli Euganei. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Aperti dalle 8.30 alle 21.30 Agri Aperitivo Dalle 11.00 alle 21.30 Sabato e Domenica Domenica mattina ore 10.00 Passeggiata fino alla Torre medievale di Oriolo Al ritorno… Passatelli & Salsiccia per tutti! Info & prenotazioni 339 80 88 30 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.