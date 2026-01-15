Il Bayern prepara un’offerta di trasferimento per Bruno Fernandes del Manchester United

Il Bayern Monaco avrebbe in programma un'offerta di circa 100 milioni di euro per Bruno Fernandes, attualmente al Manchester United. La possibile operazione, riportata da diverse fonti online, evidenzia l'interesse del club tedesco nel rafforzare il proprio centrocampo con uno dei giocatori più rilevanti della Premier League. Restano da seguire gli sviluppi di questa trattativa, che potrebbe avere importanti ripercussioni sul mercato estivo.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Bruno Fernandes è stato accostato al Bayern Monaco (foto di Jan KrugerGetty Images) Secondo quanto riferito, il Bayern Monaco si starebbe preparando a pagare fino a 100 milioni di euro per l’ambizioso potenziale trasferimento della stella del Manchester United Bruno Fernandes. Il nazionale portoghese è ormai da molti anni un fuoriclasse del Man Utd, dimostrandosi di gran lunga l’acquisto di maggior successo che il club abbia mai realizzato nell’era post-Sir Alex Ferguson. Stamattina, un rapporto della BBC Sport suggeriva che Fernandes avrebbe preso in considerazione il suo futuro alla fine di questa stagione, con la preferenza del 31enne che sarebbe rimasto in Europa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

