Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori | è nata Allegra

Briga e Arianna Montefiori hanno annunciato sui social la nascita della loro bambina, Allegra, avvenuta ieri, mercoledì 25 marzo. La coppia ha condiviso la notizia con un messaggio pubblicato online, confermando così l’arrivo del nuovo membro della famiglia. La notizia ha attirato l’attenzione dei follower e dei media, che hanno commentato l’evento.

Briga e Arianna Montefiori annunciano sui social la nascita di Allegra. La bambina è nata ieri, mercoledì 25 marzo. La coppia ha voluto condividere con tutti l’immensa gioia. I due sono una coppia dal 2019 e si sono sposati nel 2021. Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori. I due avevano annunciato di aspettare una bambina a novembre del 2025 ospiti a Verissimo, raccontando come per loro non sia stato facile diventare genitori: “Erano tanti anni che stavamo provando a realizzare il nostro sogno di creare una famiglia. Abbiamo fatto dei controlli da cui non sono risultati problemi, per cui abbiamo deciso di chiedere un piccolo aiuto alla medicina. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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