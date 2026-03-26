Borgomanero | la nuova frontiera per pazienti con insufficienza respiratoria grave

All'ospedale di Borgomanero, il reparto di nefrologia e quello di anestesia-rianimazione collaborano da anni per gestire casi clinici complessi legati a patologie respiratorie e renali. Recentemente, sono stati adottati nuovi protocolli per il trattamento di pazienti con insufficienza respiratoria grave, con l'obiettivo di migliorare la gestione terapeutica e le procedure di assistenza.

L’ospedale utilizza una tecnica avanzata di rimozione extracorporea della CO2 per migliorare la gestione ventilatoria e ridurre i danni polmonari nei pazienti critici All’ospedale di Borgomanero, nefrologia e anestesia-rianimazione hanno sviluppato negli anni una stretta collaborazione per affrontare casi clinici complessi. Oggi, grazie a questa sinergia, l’ospedale utilizza la metodica avanzata ECCO2R (rimozione extracorporea della CO2), pensata per i pazienti con gravi problemi respiratori, tra cui insufficienza respiratoria ipercapnica, riacutizzazioni di BPCO, attacchi di asma gravi o sindrome da distress respiratorio acuto. La tecnica funziona tramite un circuito extracorporeo: il sangue del paziente viene fatto passare attraverso un filtro speciale che elimina l’anidride carbonica in eccesso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Borgomanero: la nuova frontiera per pazienti con insufficienza respiratoria grave Articoli correlati Influenza K: uomo muore a 54 anni per "grave insufficienza respiratoria"Un uomo di 54 anni, originario di Catania, è morto giovedì scorso al Policlinico di Catania dopo essere stato colpito dall’influenza K. Crans-Montana, trasferito al Policlinico uno dei feriti: grave insufficienza respiratoriaÈ stato trasferito dal Niguarda al Policlinico di Milano uno dei sopravvissuti al disastro di Crans-Montana.