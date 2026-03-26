Bergamo, sta meglio la prof accoltellata. Giovane in comunità

Le condizioni della docente di francese ferita da un giovane di 13 anni in una scuola media del bergamasco sono in miglioramento. La donna è stata trasportata in ospedale dopo l’aggressione avvenuta nei giorni scorsi. Il ragazzo, che ha inferto i fendenti, si trova attualmente in comunità. La vicenda ha suscitato attenzione nell’ambiente scolastico e tra le autorità.

Migliorano le condizioni dell’insegnante di francese accoltellata da uno studente 13enne in una scuola media del bergamasco. Il ragazzo si trova ora in una comunità, ma ci sono tanti aspetti su cui s’indaga. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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