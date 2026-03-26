Nel giorno in cui l’Italia si prepara a disputare una partita decisiva per il ritorno ai Mondiali, a Bergamo, città ospitante dell’incontro, è venuto a mancare Beppe Savoldi. La scomparsa del noto ex calciatore, considerato uno dei bomber più prolifici di sempre, ha suscitato cordoglio tra tifosi e addetti ai lavori. Savoldi aveva 76 anni e la sua carriera si era sviluppata principalmente nel campionato italiano.

Bergamo, 26 marzo 2026 – Nel giorno in cui l’ Italia si appresta a giocare una delle due fondamentali partite per tornare ai Mondiali dopo dodici anni di assenza, a Bergamo, sede della gara odierna della nazionale, se ne va Beppe Savoldi. L’ex bomber di Atalanta, Bologna e Napoli è morto all’età di 79 anni dopo una lunga malattia. Autentico attaccante di razza, ha segnato in carriera 169 gol: un bottino che lo rende ancora oggi il diciassettesimo marcatore all-time della Serie A. L’annuncio della famiglia. A darne l’annuncio, sulla sua pagina Facebook, è stato il figlio Gianluca: "Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe. I suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all'ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell'amore che hanno sempre costituito la cifra del suo percorso terreno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Beppe Savoldi è morto: l’Italia e l’Atalanta piangono uno dei bomber più prolifici di sempre

Articoli correlati

Morto Beppe Savoldi: il mondo del calcio piange la scomparsa dell’ex bomber di Bologna e Napoli. Aveva 79 anniMalen fa una confessione sul trasferimento alla Roma: «La Serie A mi si addice, me l’ha consigliata lui…».

Addio a Beppe Savoldi, storico bomber di Bologna e NapoliAGI - Il calcio piange Beppe Savoldi: si è spento a 79 anni l'ex attaccante di Atalanta, Bologna e Napoli.

Altri aggiornamenti su Beppe Savoldi

Temi più discussi: Lutto nel mondo del calcio, è morto Beppe Savoldi: aveva 79 anni; Lutto nel calcio, è morto l'ex calciatore Beppe Savoldi; Addio a Beppe Savoldi, grande attaccante di Bologna e Napoli; Calcio italiano in lutto: è morto Beppe Savoldi.

Morto a 79 anni il bomber Beppe Savoldi, era malato da tempoUn bomber di razza, grande attaccante degli anni ’70. Giocò con Bologna e Napoli, venne soprannominato ‘Mister due miliardi’. In nazionale collezionò quattro presenze e un gol ... rainews.it

Beppe Savoldi è morto, il mister due miliardi aveva 79 anni. Il figlio: «Travolti dal dolore»È morto a 79 anni Beppe Savoldi, storico attaccante del calcio italiano e protagonista negli anni Settanta con le maglie di Bologna e Napoli. A ... msn.com

Addio Beppe Savoldi: aveva 79 anni - facebook.com facebook

, ` . Il mondo del calcio piange la scomparsa di Beppe #Savoldi. L’ex attaccante di Atalanta, Bologna e Napoli è morto all’età di 79 anni. x.com