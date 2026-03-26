bancarotta rintracciata una donna

Una donna ricercata per bancarotta fraudolenta è stata rintracciata dalle forze dell’ordine dopo aver fatto perdere le sue tracce. Aveva commesso diverse bancarotte e, quando ha capito che stava per ricevere una condanna definitiva e la detenzione in carcere, aveva fatto scomparire ogni sua presenza. La ricerca si è conclusa con il suo rintraccio.

Aveva commesso una serie di bancarotte fraudolente e, quando aveva intuito che per lei sarebbe arrivata la condanna definitiva, quindi il carcere, aveva fatto perdere le sue tracce ed era svanita nel nulla. I carabinieri, però, non hanno mai mollato la presa e, al termine di una complessa attività info-investigativa condotta dai militari del Reparto operativo di Fermo, quell’ imprenditrice è stata rintracciata e arrestata a Roma. In manette è finita una 44enne di Sant’Elpidio a Mare condannata, come detto per reati finanziari. Fondamentale per la cattura della pregiudicata la collaborazione tra gli uomini dell’Arma di Roma e quelli fermani che hanno fornito elementi determinanti per il rintraccio e l’arresto della donna, che si era sottratta alla giustizia da fine ottobre dello scorso anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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