La prossima stagione di Ballando con le Stelle su Rai1 si avvicina, anche se manca ancora molto alla messa in onda. Le registrazioni non sono iniziate, ma si susseguono le voci sui possibili partecipanti. Tra i nomi che circolano ci sarebbe anche quello di Pierpaolo Pretelli, famoso personaggio televisivo. La produzione non ha ancora confermato ufficialmente i concorrenti, e le trattative sono in corso.

La prossima stagione di Ballando con le Stelle è ancora lontana, ma i motori sono già accesi. Il celebre show di Rai1 si prepara a tornare con nuove sorprese e, come ogni anno, grande attenzione è rivolta alla scelta dei concorrenti. A guidare tutto, ancora una volta, sarà Milly Carlucci, che al momento è impegnata con Canzonissima. Terminato questo impegno, la conduttrice si dedicherà completamente alla costruzione del cast. Il momento chiave arriverà a maggio, quando inizieranno ufficialmente i colloqui con i possibili protagonisti della nuova edizione. Cambio storico: nuova location per lo show. Tra le novità più rilevanti della stagione 2026 c’è un cambiamento destinato a segnare una svolta. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ballando con le Stelle 2026, Pierpaolo Pretelli tra i concorrenti?

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