L'identificazione di un primo caso di influenza aviaria H9N2 in un essere umano conferma la buona capacità di screening del sistema sanitario. La notizia arriva da un esperto che sottolinea come questa scoperta dimostri l’efficacia delle procedure di monitoraggio e rilevamento dei casi sentinella. La scoperta è stata comunicata ufficialmente in una regione italiana, senza ulteriori dettagli sulle persone coinvolte.

Venezia, 26 mar. (Adnkronos Salute) - "Il fatto di aver identificato il caso" umano di virus aviario H9N2 "dimostra una capacità avanzata di screening dei casi sentinella. Il virus difficilmente si trasmette uomo-uomo, ma è fondamentale identificarlo, isolarlo e monitorarne la diffusione. Quando si verifica un salto di specie, dai polli o altri animali all'uomo, alcuni geni del virus si modificano, quindi il fenomeno va seguito, ma per avere un virus epidemico o pandemico servono ulteriori caratteristiche. Non credo che questo sia il caso attuale, quindi sarei molto tranquillo". Così Marco Falcone, segretario Simit-Società italiana malattie... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Aviaria, Falcone (Simit): "Identificazione primo caso dimostra capacità screening sistema"

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