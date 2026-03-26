La squadra riprende gli allenamenti con nove giocatori disponibili a Zingonia, in vista delle prossime partite. Il calendario prevede una trasferta in Salento il 6 aprile, seguita dalla sfida contro la Juventus e la partita contro la Roma di Gasp. Contestualmente, si svolge l'allenamento con l'Under 21 azzurra. La sequenza di incontri si concluderà con la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

CALCIO. Prosegue la settimana a ranghi ridotti dei nerazzurri, in campo a Zingonia con 9 superstiti. Il 6 aprile la gara in Salento, poi la sfida alla Juventus, alla Roma di Gasp e la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Prosegue la preparazione a ranghi ridotti dell’Atalanta, nella settimana delle nazionali. Giovedì 26 marzo i nerazzurri si sono allenati a Zingonia con i 9 giocatori rimasti (Sportiello, Rossi, Bellanova, Bernasconi, Bakker, Zappacosta, de Roon, Ederson e Musah) e il pensiero alle condizioni di Scamacca, alle prese con una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro e rimasto in Nazionale. L’attaccante nerazzurro ha... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, alla ripresa tour de force dal Lecce alla Lazio. Ahanor-U21 azzurra ok

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u21: Starting Lineup Euro Qualifiers Silvio Baldini (4-3-3) Palmisani: Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi: Ndour, Lipani, Dagasso: Cherubini, Ekhator, Koleosho Bench: Daffara, Kayode, Ahanor, Guarino, Berti, Venturino, Fini, Cacciamani, Raim x.com

U21, Ahanor: "Vestire una maglia così importante come quella dell'Italia è indescrivibile” - TuttoAtalanta.com facebook