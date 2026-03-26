Asia da giornalista a volontaria del battaglione Hospitallers in Ucraina | La nostra freddezza salva vite

Un'infermiera volontaria in Ucraina, operativa nel battaglione Hospitallers, ha raccontato a Fanpage.it come l'atteggiamento freddo e concentrato durante le emergenze permette di salvare vite umane. La donna, originaria di Asia, ha spiegato il ruolo della sua squadra nel fornire assistenza medica in un contesto di conflitto e come la preparazione e la calma siano fondamentali in situazioni di crisi.

L’intervista di Fanpage.it a una infermiera di guerra in Ucarina, volontaria della ONG Hospitallers: "La nostra freddezza salva vite. La paura? Certo che c’è. Ma so cosa devo fare". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati “Sal Da Vinci torna nella sua MARGELLINA”: la gaffe della giornalista del Tg5 che a Napoli non è un erroreLa giornalista del Tg5 ha detto "Margellina" invece di Mergellina nel servizio sul ritorno di Sal Da Vinci a Napoli dopo Sanremo 2026. Luis Enrique al giornalista: “Non sa, non risponde”. Poi si alza e se ne va: “Buonanotte”Dopo la vittoria del PSG sul Lille, Luis Enrique ha deciso di abbandonare la conferenza stampa dopo aver sentito due domande di un giornalista... Contenuti utili per approfondire Asia da giornalista a volontaria del... Discussioni sull' argomento FEFF CAMPUS 2026 - Ecco i 10 aspiranti giornalisti selezionati quest'anno tra Asia ed Europa! (News); Terni, la svolta per Asia: Finalmente è entrata in Rems. Sollievo enorme e gratitudine immensa; Simone Pieranni e la strategia della Cina: A Pechino il conflitto in Iran non interessa, vuole stabilità; Alberto Sordi Family Award 2026, Igor Righetti premia undici eccellenze. Medio oriente, corsa al gas: Asia compra, Europa a corto di opzioni x.com L’Europa perde carichi di GNL verso l’Asia mentre la guerra in Medio Oriente colpisce gli impianti qatarioti e alza i prezzi. Italia, Polonia e Belgio corrono a cercare forniture alternative in un mercato molto competitivo. #EuropeNews https://l.euronews.com/ - facebook.com facebook