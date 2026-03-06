Sal Da Vinci torna nella sua MARGELLINA | la gaffe della giornalista del Tg5 che a Napoli non è un errore

Durante un servizio sul ritorno di Sal Da Vinci a Napoli dopo il Festival di Sanremo 2026, una giornalista del Tg5 ha pronunciato

La giornalista del Tg5 ha detto "Margellina" invece di Mergellina nel servizio sul ritorno di Sal Da Vinci a Napoli dopo Sanremo 2026. Il paradosso: in dialetto napoletano si dice proprio così. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sal Da Vinci torna a Napoli: festa grande alla Torretta. A chi lo critica: “Provocazioni, non rispondiamo”Il cantante napoletano ha voluto festeggiare la vittoria del Festival di Sanremo tra le gente del quartiere di Napoli nel quale è cresciuto, la...

Carlo Conti svela la sua canzone preferita di Sanremo 2026: “Non immaginavo vincesse Sal Da Vinci”A bocce ferme, Carlo Conti ha svelato non solo la sua canzone preferita tra i 30 brani dei Big di Sanremo 2026 ma anche il suo podio.

Il ritorno di Sal Da Vinci a Napoli dopo la vittoria a Sanremo: l’iniziativa in memoria del piccolo DomenicoDalla tragedia alla solidarietà: la morte di Domenico ispira Sal Da Vinci a un’iniziativa benefica. L'annuncio al suo ritorno a Napoli dopo la vittoria di Sanremo. notizie.it

Qualcuno ha depositato la domanda di registrazione del marchio “Per Sempre Sì” il 3 marzo 2026. Quel qualcuno però non è Sal Da Vinci. La domanda è consultabile sul sito del Ministero del Made in Italy, come scoperto da Fanpage.it. - facebook.com facebook

Ma quale kitsch. Sal Da Vinci sa giocare coi luoghi comuni del romanticismo. Di Antonio Pascale x.com