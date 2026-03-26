Ascolti TV | Mercoledì 25 Marzo 2026

Da davidemaggio.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, mercoledì 25 marzo 2026, su Rai1 Morgane – Detective Geniale 5 interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  Vanina – Un Vicequestore a Catania 2 conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1  Le Iene  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Chi l’ha Visto?  segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Realpolitik totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Giusta Distanza raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8  4 Ristoranti  ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Anni Settanta – Terrore e Diritti raduna.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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