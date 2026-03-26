Nella serata di ieri, mercoledì 25 marzo 2026, i programmi televisivi più seguiti hanno visto primeggiare un episodio di un telefilm con circa 1.436.000 spettatori, mentre un’altra trasmissione ha raggiunto il 16% di share. Tra le altre proposte, una fiction ha ottenuto il 13,8%, mentre un’altra produzione ha registrato un 9,2%. Questi dati si riferiscono agli ascolti televisivi della serata.

Nella serata di ieri, mercoledì 25 marzo 2026, su Rai1 Morgane – Detective Geniale 5 interessa 1.436.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Canale5 Vanina – Un Vicequestore a Catania 2 conquista 1.933.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.150.000 spettatori pari al 16%. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.139.000 spettatori con il 9.2%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.326.000 spettatori (8.6%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 625.000 spettatori (4.9%). Su La7 La Giusta Distanza raggiunge 813.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 268.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Anni Settanta – Terrore e Diritti raduna 166. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 25 Marzo 2026. STEP leader (16%), Vanina non va (13.8%), disastro Morgane (9.2%)

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