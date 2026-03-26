Antonia Ocone ha ripreso le lezioni in aula presso l’IIS Faicchio-Castelvenere, dopo un periodo di assenza. La studentessa è stata accolta con un abbraccio e un messaggio di solidarietà da parte della scuola. La ripresa delle attività didattiche si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e senza incidenti. La scuola ha comunicato ufficialmente il rientro della studentessa tra i propri iscritti.

Un ritorno che vale più di mille parole: Antonia Ocone è tornata a scuola, tra i suoi compagni, tra i corridoi che oggi hanno ritrovato un sorriso atteso a lungo. Dopo mesi segnati dal dolore e da un difficile percorso di cura, la giovane compie un altro passo importante verso la normalità.Ad accoglierla, un’intera comunità scolastica pronta a stringersi attorno a lei con affetto sincero. Un abbraccio collettivo, fatto di sguardi, parole e presenza, che racconta il senso più autentico della scuola: non solo luogo di apprendimento, ma spazio di condivisione e di crescita umana. “Bentornata tra noi, Antonia! Oggi la nostra scuola torna a sorridere”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Antonia Ocone torna a scuola, l’abbraccio dell’IIS Faicchio-Castelvenere

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