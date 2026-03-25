Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, si è assistito a un confronto tra Antonella Elia e il suo ex compagno Pietro Delle Piane, che ha portato a un momento di forte emozione. Dopo alcune parole pronunciate, Antonella Elia è scoppiata in lacrime, lasciando il pubblico col fiato sospeso. La scena ha suscitato grande attenzione tra i partecipanti e gli spettatori presenti in studio.

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha regalato al pubblico un momento di altissima intensità emotiva grazie al faccia a faccia tra Antonella Elia e il suo ex compagno Pietro Delle Piane. La serata di martedì 24 marzo 2026 ha visto l’attore e doppiatore varcare la soglia della porta rossa per affrontare una situazione rimasta in sospeso ormai da troppo tempo. La loro relazione, caratterizzata da anni di passione ma anche da fortissime turbolenze mediatiche, sembrava essere giunta al capolinea definitivo lo scorso ottobre, ma la presenza di Pietro nel reality ha riaperto ferite mai del tutto rimarginate. La showgirl ha accolto l’ex fidanzato con un misto di fastidio e commozione, evidenziando fin da subito quanto il loro legame sia stato profondo e allo stesso tempo distruttivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Quelle parole, poi il crollo…”. Antonella Elia scoppia in lacrime al Grande Fratello: scena straziante

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