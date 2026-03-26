AMICI | MARIA DE FILIPPI SCHIERA IL MONDO CONTRO CANZONISSIMA

Oggi è stata registrata una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, che vede la partecipazione di numerose star italiane e internazionali. La puntata si prepara a sfidare Canzonissima di Milly Carlucci, trasmissione concorrente in onda sulla stessa rete. La registrazione si è svolta con grande presenza di pubblico e ha visto vari momenti di spettacolo e musica.

Amici di Maria De Filippi schiera una seconda puntata, registrata oggi, ricchissima di star italiane e internazionali per sfidare Canzonissima di Milly Carlucci. Gli ospiti della seconda puntata sono i The Kolors che presentano il nuovo singolo “Rolling Stones”, l’amatissimo protagonista di “Doc” e “Avvocato Ligas” Luca Argentero, la showgirl Belen Rodriguez e Francesco Cicchella. Direttamente dal dorato mondo di Hollywood, ospiti d’onore della seconda di Amici, in onda sabato 28 marzo alle 21.20 su Canale 5, Zendaya e Robert Pattinson per presentare “The Drama – Un Segreto è per Sempre”. Milly Carlucci accoglierà a Canzonissima Arisa e Paolo Jannacci, ospite d’onore Vanessa Scalera, alias “Imma Tataranni”, per un intenso omaggio al suo mito Adriano Celentano. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - AMICI: MARIA DE FILIPPI SCHIERA IL MONDO CONTRO CANZONISSIMA Articoli correlati AMICI: MARIA DE FILIPPI SCHIERA IL MONDO CONTRO CANZONISSIMA. TUTTI GLI OSPITIAmici di Maria De Filippi schiera una seconda puntata, registrata oggi, ricchissima di star italiane e internazionali per sfidare Canzonissima di... Ascolti tv 21 marzo, Canzonissima sfida Amici di Maria De FilippiLa sfida tra Rai e Mediaset non accenna a placarsi, almeno per quanto riguarda gli ascolti tv. Una selezione di notizie su AMICI MARIA DE FILIPPI SCHIERA IL MONDO... Temi più discussi: Amici, stasera 21 marzo: le anticipazioni della prima puntata del serale; Amici di Maria De Filippi, top e flop prima puntata del Serale. Le pagelle; Serale Amici 25, arriva Belén Rodríguez ma Maria De Filippi perde una star: cosa succede; Amici di Maria De Filippi, al primo serale rischiano già in tre: quote e anticipazioni. Amici 25, gli spoiler dlla seconda puntata: colpaccio di Maria De Filippi: arrivano Zendaya e Robert Pattinson. Tutti gli ospiti e gli eliminati di sabato 28 marzoIl ciclone Amici 25 non accenna a placarsi. Dopo il debutto record della scorsa settimana, Maria De Filippi alza ulteriormente l'asticella per la seconda puntata del Serale, in ... leggo.it Serale Amici di Maria De Filippi: gli ospiti della seconda puntataCosa accadrà nella seconda puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi in onda il 28 marzo 2026 in prima serata su Canale 5? Gli spoiler ... superguidatv.it Cari amici e care amiche, a volte la vita ci mette davanti a verità che arrivano tardi… troppo tardi. E fanno male proprio perché, nel momento in cui le capisci davvero, hai già perso qualcosa che non tornerà più. C’è un uomo in questa storia che si muove tra du - facebook.com facebook Zendaya e Robert Pattinson ad Amici sabato sera #Amici25 x.com