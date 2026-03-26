Almanacco del 26-03-2026

Il 25 marzo 2026, la giornata è segnata da eventi religiosi e culturali. La chiesa celebra alcune ricorrenze specifiche e organizza attività in diverse località. Sono in programma celebrazioni e funzioni religiose che coinvolgono le comunità locali. Inoltre, vengono riportate notizie e aggiornamenti su eventi storici e appuntamenti di interesse pubblico previsti per questa data.

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