almanacco del 03 01 2026

L'Almanacco del 3 dicembre offre uno sguardo sugli eventi storici di questa data, ricordando figure importanti come San Francesco Saverio e personaggi nati oggi, tra cui Joseph Conrad e Ozzy Osbourne. In questa giornata si celebrano anche traguardi come il primo trapianto di cuore e la prima comunicazione via SMS. Un'occasione per riflettere su momenti significativi del passato e sulle ricorrenze attuali, in un quadro di sobria informazione.

almanacco del giorno mercoledì 3 dicembre Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Francesco Saverio sacerdote gesuita missionario patrono dell' Oriente e dei missionari cattolici sono nati oggi lo scrittore polacco Joseph Conrad il politico Roberto Gualtieri il regista Jean Luc godard è il cantante e frontman dei Black Sabbath Ozzy Osbourne l'attrice statunitense di Rihanna Noi andiamo a fare gli auguri ai nativi oggi Buon compleanno tutto tutto Serena che fine hai fatto Non sappiamo salutiamo anche Giuliano buona giornata Stefano è a Giuseppe e allora il viaggio il tempo di oggi ci viaggia ci trasporta in questo 3 dicembre e partiamo dal 1912 la firma dell'armistizio di cavalca che pone fine alla prima guerra balcanica tra l'impero Ottomano e l'alleanza balcanica nel 1967 il chirurgo sudafricano Christian Barnard Esegue a Città del Capo il primo trapianto di cuore su un essere umano nel 1971 scoppia ufficialmente la guerra Indo pakistana del 1971 dopo un attacco preventivo dell'Aeronautica pakistana nel 1984 a bhopal in India una fuoriuscita di gas tossico da un impianto della Junior per causa la catastrofe di bhopal uno dei peggiori disastri industriali della storia 1992 il programmatore britannico Neil papworth invia il primo sms tu conoscete questo sconosciuto short message Service della storia scrivendo Merry Christmas oggi la giornata internazionale delle persone con disabilità richiesta da loro Vi auguro una giornata e buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Almanacco del 03-01-2026

Leggi anche: Almanacco del 01-01-2026

Leggi anche: Almanacco del 01 Gennaio 2026

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Almanacco 3 gennaio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giorno; Almanacco di Oggi Sabato 03 Gennaio 2026; Almanacco | Sabato 3 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; 3 Gennaio 2026: oroscopo segno per segno e almanacco.

ALMANACCO ASTRONOMICO 2026 – La guida completa agli eventi celesti del nuovo anno - Il nuovo Almanacco Astronomico 2026 è lo strumento indispensabile per tutti gli appassionati del cielo: un compagno di osservazione compatto, pratico e sempre a portata di mano, che raccoglie in 20 ... coelum.com

Disponibile da oggi l’Almanacco Illustrato del Calcio 2026 - L’appuntamento da non perdere per ogni vero fan del calcio è tornato: da oggi è disponibile in edicola, libreria, su Panini. quotidianpost.it

Panini presenta l'almanacco illustrato del calcio 2026 - L’appuntamento da non perdere per ogni vero fan del calcio è tornato: da oggi è disponibile in edicola, libreria, su Panini. ilmattino.it

almanacco 03/01/2026

2 GENNAIO PINO TAGLIALATELA L’Almanacco di oggi è l’occasione per augurare un buon 2026 a tutta la comunità viola da parte del Museo. Il 2 gennaio 1959 nasce a Ischia Giuseppe Taglialatela detto Pino portiere della Fiorentina dal 1999 al 2002. Pino a - facebook.com facebook