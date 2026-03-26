È iniziata la sesta edizione della Paper Week organizzata da Comieco, con un programma che coinvolge la regione Puglia. In questa occasione sono state aperte al pubblico nove iniziative e dieci impianti dedicati alla lavorazione della carta e del cartone. Tra gli impianti visitabili si trova anche quello della Spagnuolo, situato a Manfredonia. L’evento si svolge con l’obiettivo di mostrare le fasi di riciclo di questi materiali.

AL VIA LA VI EDIZIONE DELLA PAPER WEEK DI COMIECO: IN PUGLIA 9 INIZIATIVE E 10 IMPIANTI APERTI PER RACCONTARE IL RICICLO DI CARTA E CARTONE. Bari – 26 marzo 2026. Dal 13 al 19 aprile, la Puglia sarà tra le regioni protagoniste della Paper Week, la settimana nazionale promossa da Comieco e dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone. La manifestazione è realizzata in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, Utilitalia e Rai. Oltre alla provincia di Bari, sono coinvolte anche le province di Foggia, Lecce e Brindisi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Al via la VI Edizione della Paper Week di Comieco: in Puglia 9 iniziative e 10 impianti aperti: c’è la Spagnuolo di Manfredonia

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Dal 13 al 19 aprile la regione entra nel cuore della sesta edizione della Paper Week con laboratori, incontri, percorsi creativi e appuntamenti nei musei. Tra Genova, Rapallo, Mele e Villanova d’Albenga si racconterà da vicino come carta e cartone possano tor - facebook.com facebook