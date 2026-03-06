Baracco | Mephisto una discesa interiore Un romanzo dall’attualità universale

Al cinema fece lo scassinatore in uno dei primi film noir sonori, 'M. Il mostro di Dusseldorf' firmato da Fritz Lang nel 1931, a teatro ricoprì innumerevoli ruoli tra cui quello di Amleto. Ma la memoria di Gustav Grundgens, morto nel 1963 a 74 anni, è soprattutto legata in qualche modo al romanzo del cognato Klaus Mann 'Mephisto'. Perché quell'attore chiamato nel libro Hendrik Hofgen davvero gli somiglia: talentuoso, antipatico, opportunista, non ha problemi ad adattarsi al regime nazista abiurando gli antichi ideali e diventando uno degli artisti preferiti di Goering. La sua storia, raccontata nel 1981 nel film di Istvan Szabo interpretato da Klaus Maria Brandauer, ora arriva a teatro.