Il presidente della Repubblica ha firmato il decreto che assegna a Giorgia Meloni l’incarico temporaneo di ministro del Turismo. La decisione arriva dopo le dimissioni dell’ex titolare della carica. La presidente del Consiglio dei ministri assumerà questa funzione fino a nuove nomine.

È arrivato l’ok dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: sarà la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni ad avere l’interim sul ministero del Turismo, dopo che l’ormai ex titolare Daniela Santanchè ha rassegnato le dimissioni mercoledì sera. Nel testo, firmato da Mattarella dopo un colloquio telefonico con Meloni, vengono accettati il passo indietro di Santanchè e la carica provvisoria del dicastero alla premier, come da sua proposta.? Nella nota di Palazzo Chigi ci sono le prime parole di Meloni a Santanchè, «che in questi anni ha lavorato con grande dedizione e ha assicurato il proprio contributo alla ripresa e al rilancio del turismo italiano. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - A Meloni l’interim del Turismo: Mattarella ha firmato il decreto

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