15 gradi in reparto e postazioni allagate | la bufera di neve entra in azienda e scoppia la polemica

Un'ondata di maltempo sta causando disagi nella zona industriale di Forlì, con temperature di circa 15 gradi all’interno dei reparti e postazioni allagate. La neve che ha interessato l’area ha provocato infiltrazioni d’acqua e danni alle strutture, scatenando una polemica tra i lavoratori e la gestione dell’azienda. La situazione rimane critica e ancora in evoluzione.

Il personale si è ritrovato a lavorare al freddo. La protesta coinvolge anche i turni notturni: chiesti interventi urgenti per la sicurezza L’ondata di maltempo che sta colpendo Forlì in queste ore non si ferma ai cancelli della zona industriale. All’Electrolux di viale Bologna la situazione è diventata insostenibile, tanto da spingere la Rsu Fiom Cgil a proclamare una dura protesta immediata a partire dalle 11 di oggi, giovedì. Le criticità sollevate dai rappresentanti dei lavoratori sono pesanti e riguardano sia la tenuta dello stabilimento sia il microclima interno, messi a dura prova dall'allerta arancione. Nella nota diffusa in fabbrica, il sindacato denuncia senza mezzi termini: “Piove in testa agli operai e ci sono reparti allagati”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "15 gradi in reparto e postazioni allagate": la bufera di neve entra in azienda e scoppia la polemica Articoli correlati Amici 25, Veronica Peparini nella bufera dopo l’eliminazione di Giorgia: scoppia la polemicaNuove polemiche ad Amici 25 dove Veronica Peparini ha deciso di eliminare Giorgia Foglini. "Entra e assaggia le tette delle monache", scoppia la polemica per la pubblicità ad AltamuraPioggia di critiche sui social per la locandina utilizzata da un bar per promuovere la nota specialità locale: il volto di una giovanissima suora e...