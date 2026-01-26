Entra e assaggia le tette delle monache scoppia la polemica per la pubblicità ad Altamura

Una pubblicità ad Altamura ha suscitato polemiche per l'uso di una frase ambigua e immagini che raffigurano una giovane suora con un volto generato dall’intelligenza artificiale. La locandina promuove una specialità dolciaria locale, attirando l’attenzione su un messaggio che ha generato discussioni sul suo tono e sulla scelta visiva. La vicenda evidenzia come l’uso di linguaggi e immagini possa influenzare la percezione pubblica e sollevare questioni di sensibilità culturale

Pioggia di critiche sui social per la locandina utilizzata da un bar per promuovere la nota specialità locale: il volto di una giovanissima suora e un vassoio di dolci posizionato proprio all'altezza del petto "Entra e assaggia le tette delle monache": la scritta, che invita a provare la nota specialità dolciaria altamurana, campeggia, con relativa traduzione in inglese, sulla locandina che ritrae il volto, generato con intelligenza artificiale, di una giovanissima suora, che regge un vassoio dei famosi dolci proprio all'altezza del petto. Una trovata pubblicitaria, quella di un bar di Altamura, finita al centro delle polemiche.

