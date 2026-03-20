Juventus | indicazioni positive su Vlahovic

Alla vigilia della partita contro il Sassuolo, Luciano Spalletti mantiene il riserbo sulla formazione, ma le notizie su Dusan Vlahovic sono incoraggianti. Il calciatore serbo sembra aver superato alcuni problemi e si allena con il gruppo, lasciando intendere che potrebbe essere in campo sabato sera all’Allianz Stadium. La sua presenza resta comunque ancora da confermare ufficialmente.

Luciano Spalletti tiene tutti sulle spine alla vigilia della sfida contro il Sassuolo (sabato 21 marzo 2026, ore 20:45 all’ Allianz Stadium ), ma le indicazioni su Dusan Vlahovi? sono positive. Il centravanti serbo della Juventus, fermo da novembre 2025 per la lesione grave all’adduttore sinistro operata a Londra il 4 dicembre, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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