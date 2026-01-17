SovraCup Sicilia in tilt l’app regionale per la prenotazione di visite mediche

Da oltre due giorni, l’app SovraCup Sicilia e il sito della Regione Siciliana sono inattivi, impedendo agli utenti di prenotare visite mediche ed esami diagnostici. Questa interruzione limita l’accesso a un importante servizio digitale del sistema sanitario regionale, creando disagi tra i cittadini che si affidano a questi strumenti per gestire le proprie prenotazioni mediche. La situazione evidenzia la necessità di un intervento tempestivo per ripristinare la normale funzionalità.

Come segnalato da diversi lettori, sia il sito che l’app SovraCup Sicilia della Regione Siciliana risultano inaccessibili da almeno due giorni, rendendo di fatto impossibile la prenotazione di visite mediche ed esami diagnostici attraverso uno dei principali strumenti digitali del sistema sanitario regionale. Al momento dell’accesso l’app restituisce ripetutamente un messaggio di errore, indipendentemente dall’orario o dal dispositivo utilizzato. «Ho provato a qualsiasi ora – racconta un lettore – ma l’app non funziona. Ha sempre operato a singhiozzo, ma ora è diventato del tutto impossibile accedervi». 🔗 Leggi su Feedpress.me

