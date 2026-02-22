Un pericolo quotidiano ignorato sulla strada consortile a Concessa

La strada consortile a Concessa presenta un grave rischio per i cittadini, a causa di buche profonde e segnaletica assente. Molte auto rallentano o evitano il tratto, ma alcuni percorsi si rivelano comunque insicuri. La mancanza di interventi adeguati mette in pericolo chi percorre questa arteria ogni giorno. La situazione si aggrava con il passare del tempo e la scarsa manutenzione. I residenti chiedono interventi immediati per migliorare la sicurezza.

“In qualità di cittadino, sento il dovere di denunciare pubblicamente lo stato di grave pericolosità in cui versa la strada consortile in località Concessa, nel Comune di Reggio Calabria”. Attraversare questo tratto di strada è diventato un vero e proprio incubo: automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni sono costretti quotidianamente a manovre improvvise e pericolose per evitare le buche, con il costante rischio di incidenti, danni ai veicoli e, cosa ben più grave, danni alle persone. Nelle ore serali, quando la visibilità si riduce, la situazione diventa ancora più critica. Non si tratta di un problema recente, né tantomeno sconosciuto alle istituzioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Oche a spasso in strada: pericolo in via Conciliazione a ComoOche a spasso in strada: questa mattina, la polizia locale di Como è intervenuta in via Conciliziazione, dove sono state segnalate alcune oche sulla carreggiata.

