Durante il consiglio comunale, gli assessori Anna Montini e Mattia Morolli hanno fornito dettagli sui tempi e le modalità del trasferimento della stazione ecologica di via Celli, rispondendo alle domande del consigliere Matteo Zoccarato. La Lega ha criticato le risposte, definendole vaghe, mentre si discute sulla possibile localizzazione del centro ambiente.

Gli assessori Anna Montini e Mattia Morolli in occasione del consiglio comunale hanno dato tempi e modalità circa il trasferimento della stazione ecologica di via Celli, rispondendo al consigliere Matteo Zoccarato. Anna Montini ha evidenziato come nel piano d’ambito che andrà a gara per individuare il nuovo gestore del servizio rifiuti è stato inserito lo spostamento del centro ambiente da via Celli a un'altra zona vicina. Sul tema specifico della viabilità in via Grazia è poi intervenuto l’assessore Morolli che ha illustrato il quadro tecnico e amministrativo, precisando le attività già avviate dagli uffici e gli interventi... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Via Celli, centro ambiente verso lo spostamento ma la Lega incalza: "Risposte vaghe"

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