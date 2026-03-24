Inter News 24 Berti, l’ex giocatore nerazzurro analizza il momento della squadra di Chivu tra assenze pesanti e il ritorno dei leader.. Nonostante un leggero calo di tensione nelle ultime uscite, il carisma di Nicola Berti torna a farsi sentire per rassicurare l’ambiente interista. L’ex centrocampista, interpellato da La Gazzetta dello Sport, ha scattato una fotografia nitida del campionato, ammettendo che il livello generale si è abbassato, ma senza vedere nubi all’orizzonte per la corsa al titolo dei nerazzurri. Secondo Berti, la struttura della squadra di Cristian Chivu resta la più solida, nonostante la pressione delle inseguitrici. « Milan e Napoli non mi fanno paura, per ora. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Berti sulla corsa Scudetto: «Milan e Napoli non mi fanno paura, per ora. Si sottovaluta l’assenza di Bastoni…»

Articoli correlati

Leggi anche: Martorelli non ha dubbi: «Corsa Scudetto? L’assenza dalle coppe aumenta le possibilità. Tra Milan e Inter…»

Milan, che figuraccia a San Siro: e ora la corsa scudetto si fa durissimaColpo di scena nella ventiseiesima giornata di Serie A: il Parma espugna San Siro battendo il Milan 1-0 e regala all’Inter un allungo pesantissimo in...

Approfondimenti e contenuti su Berti sulla corsa Scudetto Milan e...

Pagina 1 | Inter-Milan, corsa Scudetto: la prossima giornata è determinante. Chivu può battere un curioso recordMILANO - Dieci giornate e sette punti di distacco. Il derby se non ha ribaltato tutto, ha comunque dato un senso al finale di campionato che poteva aver raggiunto i titoli di coda per quanto concerne ... tuttosport.com

Allegri stabilisce la quota Scudetto e tira dentro anche la Juve: Bisogna fare 50 punti e può farliMassimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Genoa ha parlato della corsa Scudetto e si è sbilanciato sulla ‘quota' da raggiungere per cucirsi sul petto il tricolore. Inoltre, il ... fanpage.it