La Ruota della Fortuna puntata speciale | in pensione dopo 40 anni di carriera | il saluto di Gerry

Gerry Scotti, volto noto della televisione italiana, si prepara a salutare il pubblico con una puntata speciale de La Ruota della Fortuna, in occasione del suo ritiro dopo 40 anni di carriera. La domenica sera rappresenta un momento importante per lui, che con professionalità ha accompagnato milioni di spettatori nel corso degli anni, alternando programmi di successo come La Ruota della Fortuna e Chi vuol essere milionario.

La domenica sera è sempre speciale per Gerry Scotti, ormai da un po’ di tempo. È infatti doppiamente impegnato, prima con La Ruota della Fortuna e poi con Chi vuol essere milionario. Gli ascolti vanno alla grande e Mediaset continua a premiarlo. Quella del 25 gennaio 2026, però, è una puntata particolare anche per un altro motivo. Dopo aver accolto al centro dello studio Samira Lui, infatti, il conduttore ha voluto ringraziare e salutare un caro amico, a un passo dalla pensione, che lo ha accompagnato per tutta la carriera. Matteo del Bar va in pensione. Presentazione di rito della band e rapida introduzione di Samira Lui. 🔗 Leggi su Dilei.it

Argomenti discussi: La Ruota della Fortuna, Samira Lui irriconoscibile spiazza Gerry Scotti: Sei come me. E Gianni Morandi svolta la puntata; La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Flavio Video; La Ruota della Fortuna story: chi ha vinto di più, la sfuriata di Mike Bongiorno contro Antonella Elia, la partecipazione di Matteo Renzi nel 1994, 8 segreti; La Ruota della Fortuna, show di Gerry Scotti: Bevo tre gin tonic, Devi andare là incaz**to. Cosa è successo.

