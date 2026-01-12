Perché va bene lasciare dormire fino a tardi i figli nel weekend | lo studio che rassicura i genitori

Lasciare i figli dormire fino a tardi nel fine settimana può avere effetti positivi sul loro benessere. Uno studio recente condotto negli Stati Uniti indica che un sonno prolungato durante il weekend può ridurre significativamente il rischio di depressione tra i giovani. Questo risultato suggerisce l'importanza di rispettare i ritmi naturali dei ragazzi e di favorire un riposo adeguato, contribuendo al loro equilibrio psicologico e generale.

Secondo una nuova ricerca americana, dormire fino a tardi nel weekend riduce del 41% il rischio di depressione tra i giovani. Stando ai risultati ottenuti, il "recupero" del sonno non è pigrizia, ma una difesa biologica necessaria contro lo stress e i ritmi frenetici della settimana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

