UnionPay International Sponsors THE MONSTERS 10th Anniversary Global Tour Paris Stop

UnionPay International ha sponsorizzato la tappa parigina del decimo anniversario del tour globale di THE MONSTERS, organizzata da POP MART Europe. La manifestazione si è svolta il 25 marzo 2026 e ha coinvolto partecipanti provenienti da diverse nazioni, con l’obiettivo di connettere le tendenze di consumo a livello mondiale attraverso i pagamenti. La collaborazione ha promosso l’interazione tra il pubblico e il marchio, evidenziando la presenza internazionale di UnionPay.

- Connecting Global Trend Consumption Through Payment PARIS, March 25, 2026 PRNewswire -- Recently, UnionPay International (UPI) served as the sponsor of THE MONSTERS 10th Anniversary Global Tour Paris Stop, organized by POP MART Europe. The collaboration supports the continued presence of POP MART's original designer toy IP in the European market while further expanding UnionPay's cross-border payment scenarios for global cardholders. According to publicly available information, THE MONSTERS 10th Anniversary Global Tour Paris stop will take place from March 4 to March 29, 2026, at Hôtel du Grand Veneur in the Marais district (60 rue de Turenne, 75003 Paris), marking another important international stop following Shanghai, Taipei and Hong Kong. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - UnionPay International Sponsors THE MONSTERS 10th Anniversary Global Tour Paris Stop Articoli correlati Equitazione: Global Champions League e Global Champions Tour, tappa di Doha rinviataGlobal Champions League e Global Champions Tour 2026, i più importanti circuiti annuali equestre di salto ostacoli, non partiranno in calendario con... Global Champions League e Global Champions Tour: definito il calendario 2026Il 2026 della Global Champions League e del Global Champions Tour è in rampa di lancio.