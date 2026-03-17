Un Posto al Sole anticipazioni al 27 marzo | Niko riuscirà a sposare Manuela?

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, Niko si prepara a sposare Manuela, ma durante la cerimonia si accorge di uno scambio tra le persone presenti. Le anticipazioni relative alla settimana dal 23 al 27 marzo segnalano questa situazione, lasciando intendere che qualcosa potrebbe complicare il momento. La scena si svolge in un contesto di tensione e sorpresa per i protagonisti e gli spettatori.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 23 al 27 marzo. All'altare Niko si accorge dello scambio tra Micaela e Manuela, quest'ultima riuscirà ad arrivare al suo matrimonio? Qualcuno è sul punto di scoprire che Eduardo è tornato sulla cattiva strada, entrando a far parte della banda dei fratelli Esposito. Intanto Diego, esasperato dalle continue tensioni con Ida, per la prima volta si mostra duro con Lorenza, rimproverandola per i suoi frequenti ritardi al lavoro. Nel frattempo, l’esuberante Monica fa finalmente ritorno a Palazzo Palladini per dare la sua benedizione ai futuri sposi, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole. Ornella, desiderosa di cambiamenti, prova a rompere la routine di Raffaele. 🔗 Leggi su 2anews.it

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