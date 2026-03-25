Lunedì sera si gioca a Valencia la partita tra Ucraina e Svezia, valida per le qualificazioni mondiali in Europa. L’Ucraina, testa di serie nei playoff, non potrà sfruttare il vantaggio del fattore campo, mentre la Svezia cerca una vittoria per avanzare nel percorso verso il mondiale del 2026. La sfida inizia alle 20:45.

Essere testa di serie nei playoff ma non poter sfruttare il fattore campo per conquistare la qualificazione al mondiale 2026: questo è il triste destino dell’Ucraina che è impegnata a Valencia contro la Svezia. La Zbirna è arrivata seconda in un girone dominato dalla Francia grazie alla doppia vittoria sull’Islanda; per la squadra di Rebrov l’ultima partecipazione ad un mondiale risale a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Ucraina-Svezia (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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Il playoff per accedere al Mondiale sarà quasi impossibile per la Svezia . Ancor più che per avversarie come Ucraina e per una tra Polonia e Albania, lo sarà perché il livello di questa Nazionale non è all'altezza dell'impegno in questo preciso momento stori - facebook.com facebook

Ylber Ramadani è stato convocato in Nazionale in occasione della gara Polonia - Albania (26/03) valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. In caso di passaggio del turno l’Albania disputerà la gara successiva con Ucraina o Svezia (31/03). x.com