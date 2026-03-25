Ucraina-Svezia Qualificazioni Mondiali Europa 26-03-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì sera si gioca a Valencia la partita tra Ucraina e Svezia, valida per le qualificazioni mondiali in Europa. L’Ucraina, testa di serie nei playoff, non potrà sfruttare il vantaggio del fattore campo, mentre la Svezia cerca una vittoria per avanzare nel percorso verso il mondiale del 2026. La sfida inizia alle 20:45.

Essere testa di serie nei playoff ma non poter sfruttare il fattore campo per conquistare la qualificazione al mondiale 2026: questo è il triste destino dell’Ucraina che è impegnata a Valencia contro la Svezia.  La Zbirna è arrivata seconda in un girone dominato dalla Francia grazie alla doppia vittoria sull’Islanda; per la squadra di Rebrov l’ultima partecipazione ad un mondiale risale a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

ucraina svezia qualificazioni mondiali europa 26 03 2026 ore 20 45 formazioni quote pronostici
© Infobetting.com - Ucraina-Svezia (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Articoli correlati

Galles-Bosnia (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIn Europa sono in palio gli ultimi posti disponibili per il mondiale 2026 e una tra Galles e Bosnia si gioca l’accesso alla finale contro la vincente...

Altri aggiornamenti su Ucraina Svezia Qualificazioni Mondiali...

Temi più discussi: Pronostico Ucraina-Svezia: analisi e probabili formazioni 26/03/2026 Qualificazioni Mondiali; Ucraina-Svezia: si gioca in Spagna, tanto equilibrio in un confronto senza favoriti; Ucraina-Svezia, Qualificazioni Mondiali 2026: sul neutro di Valencia, per il riscatto e per la storia; L'Italia andrà al Mondiale? Il calendario dei playoff europei.

ucraina svezia ucraina svezia qualificazioni mondialiPronostico Ucraina vs Svezia – 26 Marzo 2026Nel quadro del Mondiali - Qualificazioni, la sfida tra Ucraina e Svezia in programma il 26 Marzo 2026 alle 20:45 allo stadio N/D rappresenta un test ... news-sports.it

ucraina svezia ucraina svezia qualificazioni mondialiPronostico Ucraina-Svezia: l’incognita Potter rimescola le carteUcraina-Svezia è una semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali e si gioca giovedì alle 20:45: tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it

Trova facilmente notizie e video collegati.