US Avellino 1912 il programma settimanale degli allenamenti
L’U.S. Avellino 1912 ha comunicato il programma degli allenamenti per la prossima settimana. La squadra si allenerà giovedì 26 marzo alle ore 11:00, con le porte aperte alla Tribuna Montevergine. Non sono stati indicati altri orari o sedute per i giorni successivi.
L’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma di allenamenti della prossima settimana. Giovedì 26 marzo: allenamento mattutino alle ore 11:00 (porte aperte – Tribuna Montevergine). Venerdì 27 marzo: allenamento mattutino alle ore 11:00 (porte chiuse). Sabato 28 marzo: allenamento mattutino alle ore 11:00 (porte aperte – Tribuna Montevergine). AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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